На Ужгородщині затримали групу зловмисників, які увірвалися до будинку та побили господарів

Вчора, 7 серпня, близько 21:40 до поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію до лікарні 35-річного жителя села Порошково Ужгородського району. У чоловіка медики діагностували перелом основи черепа та помістили його до реанімаційного відділення лікарні.

У ході з’ясування обставин, за яких чоловік отримав травми, поліцейські встановили, що його побили за місцем проживання. Окрім цього стало відомо, що зловмисники нанесли незначні тілесні ушкодження і його матері.

Провівши першочергові слідчі дії правоохоронці з’ясували деталі: подія сталася близько 19:30 години того вечора. Група чоловіків увірвалися до будинку, де проживають потерпілі, та почали чіплятися до жінки. На захист матері став її 35-річний син, якому зловмисники у ході сутички завдали множинних ударів по тілу та голові, застосовуючи для цього дерев’яні палиці. Після цього фігуранти побили вікна та пошкодили двері на будинку і втекли з місця злочину.

Оперативники Відділення поліції №1 Ужгородського районного управління поліції швидко встановили особи найактивніших учасників бійки. За силової підтримки бійців Роти поліції особливого призначення було затримано трьох місцевих жителів, сусідів потерпілого. У відповідності до статі 208 КПК України їх всіх помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За даним фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Йдеться про Хуліганство, вчинене із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.

Найближчим часом затриманим буде повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. Правоохоронці в суді наполягатимуть на триманні під вартою.

Тривають заходи спрямовані на встановлення інших співучасників злочину.

Поліція Закарпатської області