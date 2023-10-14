На Ужгородщині затримали п’яного водія, який наїхав на 6-річну дівчинку: дитина померла на місці

О 16.10 14 жовтня до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Тур‘я Поляна, що в Ужгородському районі. За попередньою інформацією заявників, у аварії постраждала малолітня дитина.

Слідчі та криміналісти Відділення поліції 1 Ужгородського районного управління поліції, які одразу виїхала за викликом, провели на місці події першочергові заходи та встановили попередні обставини ДТП.

Відомо, що 46-річний водій автомобіля марки «BMW», значно перевищив безпечну швидкість, не впорався з керуванням та з’їхав на узбіччя, яким в той час йшла 6-річна дівчинка. Водій здійснив наїзд на дитину, після чого влетів у паркан будинку.

Від отриманих травм малолітня померла на місці події.

Поліцейські освідчили водія – за кермом він перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. Драгер зафіксував 2,13 проміле алкоголю у його крові.

Наразі слідчі затримали зловмисника у порядку статті 208 КПК України та помістять до ізолятора тимчасового тримання.

Кримінальне провадження в поліції відкрито за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілої. У справі тривають першочергові слідчі дії та буде проведено ряд необхідних експертиз.

Затриманий може провести за ґратами до десяти років, з подальшим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Поліція Закарпатської області