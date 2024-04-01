На Ужгородщині затримали підозрюваного у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень своєму знайомому

Днями на лінію «102» надійшло повідомлення від медиків Ужгородської лікарні про госпіталізацію 24-річного чоловіка з численними ножовими пораненнями.

Працівники поліції провели ряд заходів для встановлення обставин за яких було травмовано потерпілого. Для цього на місці події працювали спеціалісти-криміналісти відділу криміналістичного забезпечення, слідчо-оперативна група та кінологічна служба Головного управління Національної поліції в Закарпатській області.

В результаті стало відомо, що під час спільного відпочинку між 24-річним жителем села Тисаагтелек Ужгородського району та 18-річним уродженцем села Серне Мукачівського району виникла словесна перепалка. У ході загострення конфлікту, останній заподіяв знайомому кілька ножових поранень – 6 колотих та 1 проникаюче. Знаряддя злочину фігурант викинув неподалік місця події, після чого втік та переховувався.

Оперативники кримінальної поліції швидко розшукали та затримали підозрюваного. Його помістили до ізолятора тимчасового тримання в порядку статті 208 КПК України.

Речовий доказ – ніж, розшукали та вилучили.

Слідчі Відділу поліції № 1 Ужгородського районного управління поліції проводять за даним фактом досудове розслідування за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. За скоєне затриманому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області