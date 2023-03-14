На Ужгородщині затримали ще двох організаторів незаконного переправлення втікачів через держкордон

Оперативники міграційної поліції Головного управління Нацполіції в Закарпатській області, у співпраці зі слідчими Відділу поліції №1 Ужгородського РУП та прикордонниками, припинили злочинну діяльність двох місцевих жителів, які займалися переправленням військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України. У злочині підозрюються ужгородці, віком 37 та 39 років. Один з них вже раніше судимий за майнові злочини.

Оперативники затримали зловмисників неподалік кордону, під час спроби переправити до Словакії двох втікачів. Один із фігурантів під час затримання намагався втекти, однак був затриманий правоохоронцями.

Відомо, що за свої незаконні послуги вони отримали 3 тисячі доларів США.

Обох підозрюваних, за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури, помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За цим фактом у поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу. Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області