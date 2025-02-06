На Ужгородщині затримали зловмисника, який намагався вбити дружину свого брата

5 лютого до поліції звернулася мешканка села Кам’яниця Ужгородського району, яка повідомила, що повернувшись додому виявила свою маму з ножовим пораненням. Потерпілу негайно госпіталізували до лікарні.

Для встановлення обставин її травмування на місце події виїхала слідчо-оперативна група Відділу поліції № 1 Ужгородського районного управління поліції.

Після проведення першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що у потерпілої того дня виникла сварка з 41-річним братом її чоловіка. В ході конфлікту він схопив ніж та наніс жінці удар у область шиї.

Оперативники розшукали та затримали підозрюваного. Відповідно до статті 208 КПК України його помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Слідчі, за процесуально керівництва Ужгородської окружної прокуратури, кваліфікували його дії за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто замах на умисне вбивство.

Потерпілій медики надають необхідну допомогу. Затриманому за скоєне загрожує до 15 років ув’язнення.

Поліція Закарпатської області