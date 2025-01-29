На Ужгородщині затримали зловмисника, який намагався вбити свого батька

28 січня увечері на лінію «102» надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію 63-річного жителя Ужгородщини з проникаючим ножовим пораненням.

За викликом, для встановлення обставин травмування, одразу виїхала слідчо-оперативна група Відділу поліції №1 Ужгородського районного управління поліції.

Правоохоронці провели першочергові слідчі дії та встановили, що того вечора між 63-річним потерпілим та його 37-річним сином за місцем їх спільного проживання у селі Тийглаш виникла сварка. У ході конфлікту молодший з чоловіків схопив ніж та вдарив ним свого батька у груди.

Співробітники кримінальної поліції розшукали підозрюваного. Його освідували – у крові виявили 2,11 проміле алкоголю.

Відповідно до статті 208 КПК України слідчі помістили зловмисника до ізолятора тимчасового тримання.

Подію кваліфікували за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто замах на умисне вбивство. За скоєне фігурантові загрожує до 15 років ув’язнення. Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області