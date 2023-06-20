На Ужгородщині затримано раніше судимого грабіжника, який лише кілька тижнів тому звільнився з колонії

18 червня вранці до поліції звернувся житель села Соломоново Ужгородського району і розповів, що перебуваючи у місті Чоп, близько 6-ої години ранку, невідомий чоловік напав на нього, повалив на землю та забрав сумку з готівкою у національній та іноземній валюті. З награбованим зловмисник втік у невідомому напрямку.

Поліцейські виїхали на місце події, провели необхідні першочергові заходи та розпочали пошуки нападника.

Оперативно було встановлено, що до пограбування причетний 31-річний раніше судимий за майнові злочини місцевий мешканець, який лише кілька тижнів тому вийшов з місць позбавлення волі.

Співробітники кримінальної поліції Відділу поліції № 1 Ужгородського районного управління розшукали та затримали підозрюваного. Слідчі вилучили у нього викрадені грошові кошти та найближчим часом повернуть потерпілому.

Самого зловмисника, у порядку статті 208 КПК України, поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

За даним фактом у поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України, тобто Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану.

Зловмиснику вже повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення грошової застави.

За скоєне чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі. Досудове розслідування у справі триває.

Поліція Закарпатської області