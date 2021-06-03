«На вас заведено кримінальну справу…» — поліція попереджає про шахрайську спам-розсилку

Наприклад, сьогодні зранку нібито з електронної пошти управління патрульної поліції у м. Києві kyiv2@patrol.police.gov.ua різним державним органам та приватним компаніям надходили листи від імені начальника Департаменту патрульної поліції з контекстом: на вас заведена кримінальна справа, терміново надайте інформацію, інакше вам буде виписано штраф.

Інформуємо, що жодних подібних листів Департамент патрульної поліції та управління патрульної поліції у містах не надсилали. Це — атака кіберзловмисників.