На вечірці в американській Філадельфії сталася стрілянина, є загиблі і поранені

Унаслідок стрілянини на масштабній вечірці в американському місті Філадельфія в ніч проти неділі загинули троє людей, шестеро зазнали поранень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NBC Philadelphia.

За даними поліції, інцидент стався під час вечірки, на якій загалом були присутні близько 100-150 осіб, у районі Західної Філадельфії близько другої години ночі.

Усі троє вбитих були дорослими чоловіками.

У поліції додали, що ще шестеро осіб, віком від 26 до 30 років, зазнали вогнепальних поранень у ноги.

Проте вже станом на ранок неділі стан здоров’я постраждалих оцінювався як стабільний.

Правоохоронці зазначили, що периметр місця злочину розтягнувся приблизно на пів кварталу, і слідчі знайшли в цьому районі близько 25-30 гільз більш ніж одного калібру.

Представники поліції також заявили, що, за попередньою інформацією, стрілянина сталася в результаті «перестрілки між кількома сторонами».

Нині слідчі все ще переглядають записи з камер відеоспостереження, щоб дізнатися, як розгортався цей інцидент.

Наголошується, що поліцейські нікого наразі не затримали і підозрюваних ще не ідентифікували.

Як повідомляв Укрінформ, у німецькому місті Альбштадт, що у федеральній землі Баден-Вюртемберг, 14 липня вдень троє людей загинули, двоє зазнали вогнепальних поранень унаслідок стрілянини.