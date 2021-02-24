На «відкаті» у ₴365 тис. затримали заступника начальника управління Львівської ОДА

Учора, 23 лютого, посадовця затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу.

Викрили протиправну діяльність одного із заступників начальника управління облдержадміністрації оперативники управлінням стратегічних розслідувань у Львівській області спільно з колегами-правоохоронцями.

За даними слідства посадовець налагодив систему отримання від підприємців неправомірної вигоди. Натомість сприяв їхньої перемозі під час проведення тендерних закупівель на будівельно-ремонтні роботи та перерахування коштів за їх виконання.

Так, було задокументовано факт вимагання від представника товариства 365 тисяч гривень у якості «відкату» за проведені роботи за бюджетні кошти. Для цього заступник начальника управління ОДА залучив свого підприємця, який видав фіктивні рахунки-фактури про купівлю у нього товариством певних товарів на цю суму.

23 лютого оперативники разом зі слідчими слідчого управління обласної поліції за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури затримали посадовця.

Один із заступників начальника управління Львівської облдержадміністрації затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

За вимагання та отримання неправомірної вигоди передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України