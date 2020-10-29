На виготовленні та збуті наркотиків викрито групу осіб, до якої входив співробітник спецпідрозділу ТОР (фото)

Працівники внутрішньої безпеки НПУ, ДБР, поліції та прокуратури Чернівецької області провели 22 одночасних санкціонованих обшуки та вже оголосили про підозру шести фігурантам групи, серед яких — патрульний. За вчинені злочини зловмисникам загрожує до 10-ти років позбавлення волі.

Інформацію про діяльність осіб, які займаються злочинами, пов’язаними з незаконним обігом наркотиків, на території Буковини, отримали оперативники Чернівецького управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ у березні 2020 року. Причетним до незаконних дій виявився один зі співробітників спецпідрозділу ТОР Управління патрульної поліції.

Встановлено, що кримінальний бізнес налагодив 30-річний мешканець Кіцманського району області. До виготовлення та розповсюдження психотропних речовин і наркотичних засобів залучив більше десяти осіб, серед яких — колишній міліціонер. Товар зловмисники збували клієнтам з рук в руки за готівковий розрахунок.

За матеріалами внутрішньої безпеки НПУ слідчі ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, під процесуальним керівництвом прокуратури Чернівецької області, розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Під час спільних заходів працівників УДВБ НПУ, ДБР та прокуратури, за силової підтримки бійців відділу швидкого реагування ДВБ НПУ, поліції особливого призначення та КОРДу ГУНП у Чернівецькій області, проведено одночасно 22 санкціонованих обшуки.

Виявлено і вилучено понад шість кілограмів марихуани, амфетамін, засоби виробництва, вживання та фасування, електронні ваги, холодну та вогнепальну зброю з набоями. Шістьом фігурантам вже вручено підозри та подано до суду клопотання про обрання запобіжного заходу.

Триває слідство з метою притягнення до відповідальності усіх причетних до злочинної діяльності групи. У разі доведення вини зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України