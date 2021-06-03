На вимаганні хабарів у Києві затримано поліцейського та його цивільного спільника

Співробітника управління поліції одного з районів столиці викрито на вимаганні грошей з осіб за непритягнення їх до кримінальної відповідальності. Спільником поліцейського виявився раніше судимий. У разі доведення вини фігурантам може загрожувати позбавлення волі.

Оперативники Київського міського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ встановили причетність до протиправної діяльності одного зі співробітників Дарницького управління поліції ГУНП у місті Києві. Зокрема 22-річний поліцейський відділу превенції вдався до вимагання неправомірної вигоди. До «співпраці» залучив 24-річного раніше судимого за угони авто.

Так на одній із вулиць столиці спільники зупинили двох чоловіків, у яких при огляді виявили згортки з порошкоподібною речовиною. Осіб доставили до відділу поліції, де замість відповідних дій, поліцейський почав вимагати по 10 тисяч гривень з кожного киянина за непритягнення до кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків.

Один із чоловіків перерахував хабаря на зазначену поліцейським картку, інший надав йому частину суми на руки, решту пообіцяв на наступний раз.

Відразу після одержання другої частини «відкупних» співробітника поліції та його посібника затримали працівники внутрішньої безпеки НПУ та ДБР, за фізичної підтримки бійців відділу швидкого реагування ДВБ НПУ.

Крім того, правоохоронці встановили інші епізоди вимагання та отримання неправомірної вигоди вищезазначеним поліцейським з осіб, які вчиняли дрібні крадіжки з магазинів або з наркозалежних та їхніх батьків.

Під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури слідчі ТУ ДБР, розташованого у місті Києві, готують оголошення про підозру фігурантам за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років. Наразі спільники затримані в процесуальному порядку.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України