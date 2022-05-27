На Вінниччині 49-річний зловмисник побив сусіда, який згодом помер у лікарні

Аби відвести підозру від сусіда, який вчинив злочин, потерпілий та його співмешканка приховали факт бійки між чоловіками. Після того, як 52-річний чоловік помер у лікарні, жінка розповіла поліцейським правду.

За словами заступника начальника Відділення поліції № 1 Жмеринського районного відділу поліції Ігоря Короля, повідомлення про госпіталізацію 52-річного жителя села Степанки до поліції надійшло 24 травня від лікарів. Під час попереднього опитування потерпілий та його співмешканка запевняли лікарів та поліцейських, що чоловік травмувався вдома з власної необережності. Згодом він помер і лікарні з’ясували, що тілесні ушкодження потерпілого — характерні для побиття.

Попередньо встановлено, що під час застілля між чоловіками виникла суперечка і 49-річний зловмисник побив сусіда. Через декілька днів чоловіку стало зле, після чого він звернувся за допомогою і вигадав історію, що потрапив під колесо мінітрактора з власної необережності.

Після перекваліфікації злочину та проведення додаткових процесуальних дій поліцейські зібрали докази причетності односельчанина до смерті потерпілого.

Дії правопорушника підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть). Чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Вінницької області