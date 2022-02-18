На Вінниччині члени організованого злочинного угрупування викрали гроші пайовиків з фермерського господарства

У грудні минулого року 43-річний вінничанин разом з чотирма спільниками викрали сейф з 225 700 грн з адмінбудівлі сільськогосподарського підприємства у Вінницькому районі. Усі учасники угрупування раніше судимі за майнові злочини.

Досудовим розслідуванням встановлено, що організував протиправну діяльність 43-річний житель обласного центру. До складу організованого угруповання входило ще четверо вінничан віком від 21 до 50 років.

Учасники ретельно підготувалися до вчинення злочину, попередньо розподіливши між собою ролі.

Вночі, 9 грудня, зловмисники зламали грати на вікнах адміністративного приміщення фермерського господарства та з сейфу викрали 225 700 тисяч гривень, призначених для виплат пайовикам та мережевий реєстратор.

Працівники поліції затримали п’ятьох учасників організованої злочинної групи одразу після вчинення злочину.

З автівки, на якій пересувалися зловмисники, поліцейські вилучили викрадені з підприємства гроші та знаряддя злочину – інструменти для злому сейфів, замків, металевих грат, балаклави, рації, відмички.

43 – річному організатору злочинної групи та чотирьом її учасникам слідчі оголосили про підозру за ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка, поєднана з проникненням у інше приміщення, що завдала значної шкоди потерпілому, вчинена організованою групою) Такий злочин карається позбавленням волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Вінницької області