На Вінниччині члени організованої злочинної групи за допомогою шахрайської схеми привласнювали банківські кошти

Організував незаконну оборудку 30-річний вінничанин, до якої долучив чотирьох спільників. Зловмисники на території м. Вінниці та регіону здійснили ряд незаконних операцій через термінали банкоматів та привласнили близько 270 тисяч гривень.

Протиправну схему викрили співробітники Головного управління Національної поліції у Вінницькій області та Управління стратегічних розслідувань Національної поліції України за процесуального керівництва прокуратури Вінницької області.

За словами заступника начальника слідчого управління ГУНП у Вінницькій області Едгара Папікяна, у ході досудового розслідування поліцейські встановили, що фігуранти для реалізації своїх злочинних планів використовували одну з банківських послуг, із застосуванням реквізитів карткових рахунків, персональних даних клієнтів банку та цифрових кодів фінансової установи.

Слідчі повідомили про підозру організатору та учасникам злочинної групи у вчиненні ними злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Вінницької області