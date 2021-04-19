На Вінниччині чоловік затримав рецидивіста-ґвалтівника, який напав на його дочку

У Хмільницькому районі на Вінниччині 18 квітня місцевий житель затримав нетверезого зловмисника, який у лісосмузі намагався зґвалтувати його дочку. Правопорушником виявися неодноразово судимий за зґвалтування та розбій житель Житомирської області. Зловмисник знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

Про це повідомляє відділ комунікації Нацполіції у Вінницькій області.

Близько 21.00 години до поліції звернувся 43-річний житель Хмільницького району з повідомленням про злочин. Чоловік повідомив, що неподалік залізничного вокзалу у лісосмузі невідомий чоловік намагається зґвалтувати його доньку.

Прибувши на місце злочину, поліцейські затримали зловмисника, якого тримав заявник. Під час спілкування з 21-річною потерпілою з’ясувалось, що, вийшовши з потягу, на неї напав невідомий. Він наніс їй кілька ударів та, погрожуючи розправою, затягнув у лісосмугу, де намагався зґвалтувати. Дівчині вдалося зателефонувати батькові, який на власній автівці кинувся їй на допомогу. Дорогою він зателефонував до поліції.

Зловмисник затриманий в процесуальному порядку. Вирішується питання про оголошення йому про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За цим фактом слідством відкрито провадження за ч.2 ст. 152 кримінального кодексу України (зґвалтування).

Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк до 10 років. // vinnitsa.info