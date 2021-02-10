На Вінниччини чоловіка викрили у привласненні мільйона гривень під виглядом надання послуг онлайн-переказу грошей

Зловмисник отримував банківські дані користувачів за допомогою власноруч створених фішингових ресурсів. Фігурант привласнив гроші потерпілих під виглядом надання послуг онлайн-переказу. За такі дії йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Правопорушника викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області спільно з детективами слідчого управління обласної поліції.

Кіберполіція встановила, що 31-річний місцевий житель розробив фішингові сайти, де нібито надавалися послуги онлайн-переказу грошей.

Чоловік використовував платні маркетингові та аналітичні ресурси, аби його сайти виводилися на перші позиції пошукових сервісів.

Фігурант отримував банківські дані користувачів, які намагалися здійснити платіжні операції на таких сайтах. Далі, використовуючи ці дані, зловмисник привласнював гроші з рахунків.

За попередніми даними, громадянам завдано понад мільйон гривень збитків. Наразі правоохоронці встановлюють потерпілих осіб.

В оселі та в автівці фігуранта працівники поліції провели обшуки. Вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки та жорсткі диски. Усе вилучене направлено на проведення відповідних експертних досліджень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.

Департамент кіберполіції Національної поліції України