На Вінниччині чоловіка засуджено до довічного позбавлення волі за подвійне вбивство

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області підтримав позицію прокурора Жмеринської окружної прокуратури та визнав винним чоловіка у розбої, умисному вбивстві та незаконному поодженні зі зброєю (ч. 4 ст. 187, п. п. 1, 6 ч. 2 ст. 115 та ч. 1 ст. 263 КК України). Йому призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Встановлено, що засуджений прийшов в домогосподарство фермерів, де із застосуванням мисливської зброї, вбив подружжя, вистріливши їм у голови.

Після цього він проник до будинку та викрав сейф, в якому знаходилося майже 1 млн 300 тис грн. Чоловік привласнив гроші та зник з місця вчинення злочину.

За матеріалами Вінницької обласної прокуратури