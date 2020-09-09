На Вінниччині двох молодиків затримали за вчинення хуліганства зі зброєю на залізничному переїзді (відео)

9 вересня близько шостої години ранку двоє місцевих мешканців заради розваги автомобілем перекрили залізничний переїзд у м. Погребищі та один з них стріляв з пістолета по кабіні машиніста. Кримінальні розваги зловмисник зняв телефоном та виклав відео в Інстаграм.

За словами начальника Погребищенського відділення поліції Павла Дармограя, обидва затриманих перебували у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння. Зловмисники автомобілем перегородили залізничний переїзд в момент руху вантажного потягу, який встиг призупинитися. Один із зловмисників бігав по колії, а інший стріляв з пістолета в напрямку кабіни машиніста.

Чергова працівниця по залізничному переїзду просила їх припинити такі дії, однак хуліганів це не зупинили. Свої розваги молодик, який стріляв, зняв мобільним телефоном та відео виклав в Інстаграм.

Після того, як в поліцію повідомили про інцидент, на місце події виїхала група реагування патрульної поліції та неподалік місця злочину затримала автомобіль правопорушників.

В ході огляду автомобіля вилучено пістолет, схожий на газовий, який відправлять на експертизу. Автомобіль Hyundai Santa FE вилучено на арештмайданчик.

Зловмисники віком 25 та 28 років затримані в процесуальному порядку та поміщені до ізолятора тимчасового тримання. Молодший з них раніше притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку.

Відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 КК України (хуліганство). За такий злочин затриманим може загрожувати позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Відділ комунікації поліції Вінницької області