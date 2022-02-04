На Вінниччині ліквідовано мережу Інтернет-магазинів з реалізації фальсифікованого алкоголю

Для незаконного збагачення група ділків створила декілька вебресурсів, через які продавали сурогат під виглядом спиртного відомих брендів. З підпільного цеху в м. Могилів-Подільський слідчі спільно з оперативниками кіберполіції вилучили понад 1200 тетрапаків готового для продажу фальсифікату, тонну спиртової суміші, обладнання та матеріали для повного циклу виробництва контрафактного товару.

За словами начальника Вінницького районного управління поліції Віталія Курчика, інформацію про незаконну роботу Інтернет-сайтів з продажу сурогатного алкоголю поліцейські отримали на початку 2022 року. За цим фактом слідчі Вінницького районного управління поліції розпочали кримінальне провадження та спільно з оперативниками кіберполіції Вінницької області встановили осіб, причетних до протиправної діяльності.

Алкогольну продукцію жителі м. Могилів-Подільський віком 31 та 34 роки, виготовляли на одному зі складів міста, товар покупцям відправляли через місцеве поштове відділення.

Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання одного із фігурантів та у підпільному цеху, поліцейські вилучили понад 1200 тетрапаків алкоголю відомих світових брендів, тону спиртової суміші, барвники, ароматизатори, обладнання для розливу, розхідні матеріали для виготовлення ще майже п’яти тисяч тетрапаків з маркуванням різних торговельних марок, банківські картки, «чорнові» записи, комп’ютерну техніку, гроші, отримані злочинним шляхом.

Процесуальне керівництво документування злочину здійснює Вінницька окружна прокуратура.

Слідчим відділом Вінницького районного управління поліції розслідується кримінальне провадження, розпочате за ч. 3 ст. 229 (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу України. Такий злочин карається штрафом від десяти тисяч до п’ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Після проведення всіх процесуальних дій та експертиз буде вирішуватись питання щодо притягнення зловмисників до відповідальності також за ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Вінницької області