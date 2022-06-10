На Вінниччині неповнолітній зловмисник забив до смерті односельця

Через кілька годин після вчинення злочину працівники поліції розшукали 17–річного мешканця Немирівської територіальної громади, який, перебуваючи у стані сп’яніння, під час конфлікту спричинив численні тілесні ушкодження односельцю. Від отриманих травм чоловік через добу помер у лікарні. Поліція встановлює причини та обставини конфлікту.

7 червня до поліції надійшло повідомлення від лікарів про госпіталізацію 56–річного мешканця Немирівської територіальної громади з численними тяжкими тілесними ушкодженнями.

Як з’ясувалось, потерпілого на узбіччі польової дороги неподалік населеного пункту виявили місцеві мешканці.

Як розповів керівник відділу поліції № 5 Вінницького районного управління поліції Андрій Оберняк, працівники поліції провели подвірний обхід населеного пункту, поряд з яким знайшли потерпілого, опитали місцевих мешканців та на підставі зібраних доказів встановили особу, причетну до вчинення злочину. Ним виявився 17–річний місцевий житель.

Поліцейські встановили, що напередодні ввечері потерпілий разом з підозрюваним у будинку їх спільного знайомого розпивали спиртні напої. Після застілля чоловіки вийшли на вулицю, де між ними виник словесний конфлікт. Суперечка перейшла у бійку, в ході якої неповнолітній руками та ногами наніс численні тілесні ушкодження по тілу потерпілого.

Побачивши, що накоїв – підліток втік, залишивши потерпілого на узбіччі дороги.

Чоловіка госпіталізували до медичного закладу, де за добу він помер.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). За такий злочин неповнолітньому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Слідством вирішується питання щодо повідомлення неповнолітньому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Вінницької області