На Вінниччині оголошено про підозру членам злочинної групи, які викрадали сейфи з баз відпочинку

Протягом липня підозрювані викрали три сейфи з 230 тисячами гривень з баз відпочинку в Вінницькому районі. До злочинів зловмисники готувались заздалегідь. Під виглядом клієнтів закладу вивчали територію, розташування службових приміщень, графік роботи охоронників та адміністрації. Зламані сейфи підозрювані втопили у водоймах. Під час проведення санкціонованих обшуків з залученням бійців спецпідрозділу КОРД у підозрюваних слідчі виручили речові докази їх злочинної діяльності.

За словами начальника Управління карного розшуку ГУНП у Вінницькій області Андрія Дамзіна, майже два місяці оперативники обласного главку поліції спільно з колегами та слідчими відділів поліції №3 та №5 Вінницького районного управління поліції працювали над розкриттям цих злочинів та встановленням осіб, причетних до них. Опитавши свідків, проаналізувавши записи з камер відеонагляду, поліцейські встановили осіб, причетних до злочину. Правопорушниками виявились двоє вінничан віком 23 та 24 років. Раніше вони притягувались до кримінальної відповідальності за майнові злочини. У вчиненому вони зізнались та показали місця, де у річці втопили два сейфи.

До адміністративної будівлі однієї з баз відпочинку зловмисники потрапили вночі через вікно. Аби відволікти увагу охоронника, зловмисники вимкнули світло на території закладу. Викрадений сейф правопорушники вивезли на автівці, яка належить одному з них.

За три тижні група молодиків спланувала ще один злочин. Зловмисники в масках серед ночі зайшли в адміністративне приміщення бази відпочинку та в присутності охоронника винесли два сейфи з грошима.

Під час проведення обшуків у підозрюваних поліцейські вилучили болгарки, слюсарний інструмент, фомки та один з сейфів, якого вони не встигли позбутись. Сейфи, які викинули у річку в Вінниці та Жмеринському районі, поліцейські дістали з води.

Гроші зловмисники встигли витратити.

Правопорушникам слідчі оголосили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 185 (крадіжка) та ч.2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. За скоєне їм може загрожувати до 6 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Вінницької області