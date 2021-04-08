На Вінниччині оголошено про підозру ОЗУ, яке вчиняло квартирні крадіжки на території країни

8 квітня слідчі обласного главку поліції під процесуальним керівництвом прокуратури оголосили про підозру у вчиненні крадіжок в особливо великих розмірах трьом учасникам злочинного угруповання з Маріуполя, яких 16 жовтня затримали бійці вінницького спецпідрозділу КОРД у м. Хмельницький. Досудове розслідування у цій справі завершено.

Під час досудового розслідування встановлено, що 34-річний житель Маріуполя організував злочинну групу, яка спеціалізувалась на крадіжках з приватних будинків мешканців різних областей України. До складу групи увійшли молодший брат організатора та товариш. Усі вони раніше судимі за крадіжки, розбої та незаконне заволодіння автотранспорту.

За словами заступника начальника ГУНП у Вінницькій області Олександра Солдатова, зловмисники ретельно готувались до злочинів, чітко розподіливши ролі. Завчасно обирали будинки, спостерігали за господарями, і за їх відсутності – шляхом віджиму вікна проникали у помешкання. Під час вчинення злочину зловмисники спілкувались за допомогою радіостанцій. З будинків потерпілих вони викрадали гроші та ювелірні вироби. Для вчинення злочинів учасники групи використовували три автомобілі. Під час затримання у мікроавтобусі Volkswagen Transporter, на якому пересувалися зловмисники після вчинення чергової крадіжки у Вінницькому районі, поліцейські вилучили ювелірні вироби, відмички, рукавички, рації, шокери, зброю та інші речі, що свідчили про їхні злочинні дії.

Затриманим доведено причетність до вчинення п’яти крадіжок у Донецькій, Київській та Вінницькій областях на суму понад півмільйона гривень.

Фігурантам кримінального провадження слідчими оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою). Досудове розслідування у справі завершено та з обвинувальним актом матеріали провадження скеровані на розгляд суду. За такий злочин підозрюваним загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Вінницької області