На Вінниччині оголошено про підозру учасникам ОЗУ, які з місць позбавлення волі вчиняли шахрайства

Днями трьом учасникам злочинної групи слідчі оголосили про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою). 28-річному організатору злочинної групи та двом його подільникам підозру оголосили у тюремній камері, де вони відбувають покарання за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

Злочинну діяльність зловмисників викрили поліцейські обласного главку поліції спільно з працівниками кіберполіції та внутрішньої безпеки Нацполіції України.

За словами заступника начальника слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Олександра Білого, члени злочинної групи протягом 2019 – 2020 років, перебуваючи у місцях позбавлення, ошукали понад десяток громадян з різних областей України. Зловмисники телефонували до людей, представлялись працівниками банку та привласнювали кошти шляхом операцій з їх банківськими картками. Персональні дані та коди, що отримували в СМС- повідомленнях, потерпілі самі надавали зловмисникам.

Гроші, отримані злочинним шляхом, засудженим передавав подільник, який перебував на волі. Таким чином, зловмисники привласнили близько 300 тисяч гривень довірливих громадян.

Під час проведення обшуків за місцем відбування покарання у зловмисників слідчі вилучили сім-картки та мобільні телефони.

Триває розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, процесуальне керівництво в якому здійснює Вінницька обласна прокуратура. За такі злочини підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Вінницької області