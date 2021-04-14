На Вінниччині організована злочинна група налагодила схему розкрадання лісопродукції

13 квітня слідчі-детективи ГУНП у Вінницькій області спільно з працівниками Управління стратегічних розслідувань за силової підтримки бійців КОРД провели на території Вінницької та Волинської областей спецоперацію, в ході якої задокументували злочинну діяльність стійкої групи з ознаками організованості з числа службових осіб лісових господарств Вінниччини, суб’єктів господарської діяльності та фізичних осіб-підприємців.

Процесуальне керівництво в кримінальному провадженні здійснює прокуратура Вінницької області.

За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Івана Іщенка, до складу організованої групи входило сім осіб, які вчиняли розкрадання деревини особливо цінних порід. Слідством задокументовані факти незаконної вирубки лісу на території Вінниччини. В подальшому високоякісну лісопродукцію за підробленими документами із заниженим класом деревини збували на деревообробне підприємство на території Волинської області у готівковій та безготівковій формі. Встановлено, що члени групи впродовж тривалого часу збували незаконно заготовлену деревину, в тому числі за кордон.

Слідчі-детективи провели 11 санкціонованих обшуків на території Вінницької та 2 обшуки на території Волинської областей.

За їх результатами поліцейські вилучили грошові кошти в сумі понад 65 тисяч доларів США, більше 122 тисяч гривень, 130 євро, 200 польських злотих, ноутбуки, мобільні телефони, товарно-транспортні накладні з поколодним обліком деревини та на перевезення деревини, «чорнові» записи щодо обліку лісопродукції та її списання, печатки суб’єктів господарювання, носії інформації з персональних комп’ютерів зловмисників, 285 колод кругляка дуба, 26 колод кругляка сосни, рахунки фактури, договори купівлі-продажу деревини, банківські картки, 3 вантажні автомобілі для перевезення лісопродукції та 2 легкові автомобілі.

Дії зловмисників кваліфіковані за ч.3 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Крім того, у діях зазначених осіб вбачаються ознаки злочинів, передбачених ст.246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) та 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України. Розслідування триває. За вчинення таких злочинів фігурантам провадження загрожує до восьми років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Вінницької області