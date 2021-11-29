На Вінниччині п’яний водій маршрутки намагався відкупитися від поліцейських

Вчора, під час патрулювання на автодорозі «Т-03-02» , на екологічному посту в селищі Шацьк, працівниками сектору реагування патрульної поліції було зупинено маршрутне таксі сполученням «Гряда-Нововолинськ» (без пасажирів). Під час спілкування з водієм, правоохоронці виявили у нього ознаки сп’яніння. Аби уникнути відповідальності, кермувальник запропонував поліцейським кошти у розмірі 650 гривень.

На місце виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції №1 (м. Любомль), яка зафіксувала факт дачі неправомірної вигоди 47- річним жителем Володимир — Волинського.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Окрім того, на водія складено адмінматеріали за частиною 1 статті 130 (Керування водієм у стані сп’яніння), частиною 5 статті 121(Порушення водієм правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломом), частиною 2 статті 122 (Порушення правил зупинок транспортних засобів), статтею 125 (Інші порушення правил дорожнього руху) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Сектор комунікації поліції Волинської області