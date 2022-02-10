На Вінниччині перекрито канал постачання в регіони контрафактного спиртного

Під час проведення обшуку слідчі поліції вилучили понад 1 тонну 200 літрів алкогольної продукції сумнівної якості, маркованої під відомі світові бренди, без марок акцизного збору на суму понад півмільйона гривень.

Документування незаконної діяльності здійснювалось спільно з прикордонниками та за процесуального керівництва Могилів-Подільської окружної прокуратури.

За словами начальника Могилів-Подільського районного відділу поліції Василя Ободовського, поліція посилила заходи з протидії правопорушенням у сфері обігу спирту, лікеро-горілчаних та тютюнових виробів. 9 лютого в межах відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України було проведено санкціонований обшук у складських приміщеннях місцевої компанії з доставки вантажів, де вилучено 1 тонну 280 літрів алкоголю в тетрапаках та скляних пляшках без марок акцизного збору.

Фальсифікована алкогольна продукція мала надійти в торгові точки у різні регіони України.

Наразі триває розслідування. Поліцейські встановлюють усі обставини незаконної діяльності у сфері обігу підакцизних товарів.

Відділ комунікації поліції Вінницької області