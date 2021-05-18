На Вінниччині поліцейські затримали двох зловмисників, які пограбували чоловіка з інвалідністю

17 травня у Гайсинському районі одразу після вчинення злочину працівники поліції затримали 30 — річного зловмисника та його спільника, які пограбували місцевого жителя. Серед білого дня, зайшовши до будинку потерпілого, підозрювані відібрали у нього понад 80 000 гривень. Гроші чоловік збирав на лікування. Зловмисники затримані в процесуальному порядку та знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання.

До поліції надійшло повідомлення від 34 – річного мешканця села Губник про те, що близько 13.20 години до його будинку зайшов невідомий чоловік у медичній масці та забрав у нього гроші в сумі 80 700 гривень, які потерпілий тривалий час збирав на лікування. Через обмеження в русі потерпілий не зміг завадити зловмиснику.

Як розповів керівник Гайсинського районного управління поліції Ігор Соломон, оперативники одразу перекрили усі виїзди з населеного пункту. В ході проведення розшукових заходів працівники поліції зупинили автомобіль однієї зі служб таксі, у салоні якої перебував зловмисник та ще один чоловік. З’ясувалось, що грабіжник мав спільника, який слідкував за будинком, щоб у момент вчинення злочину ніхто туди не зайшов.

Затриманими виявились мешканці Хмільницького та Гайсинського районів віком 26 та 30 років. Молодший з правопорушників вже має судимість за злочини майнового характеру. Під час поверхневого огляду у них поліцейські вилучили кошти потерпілого.

Слідством вирішується питання про оголошення їм про підозру та обрання запобіжного заходу — тримання під вартою.

Поліцією розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Відділ комунікації поліції Вінницької області