На Вінниччині поліцейські затримали міжрегіональну злочинну групу крадіїв-гастролерів з Дніпропетровщини

На рахунку професійних злодіїв близько десятка крадіжок з будинків мешканців Вінниччини, а також майнові злочини, вчинені на території інших областей. 20 жовтня оперативники Управління карного розшуку разом із спецпризначенцями затримали раніше судимих зловмисників поблизу м. Немирів після чергової крадіжки. Вони пересувалися на автомобілі. Підозрювані перевозили викрадені грошові кошти та золоті вироби.

За словами начальника Управління карного розшуку ГУНП у Вінницькій області Андрія Дамзіна, затримані – раніше судимі вихідці Дніпропетровщини. Після скоєння кількох крадіжок, схожих за своїм «почерком», оперативники Управління карного розшуку вийшли на слід злочинної групи та в подальшому затримали їх на території Вінницького району.

Один з учасників групи раніше десять разів притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини та перебував в розшуку за крадіжки. Під час затримання він перебував у камуфляжній військовій формі. Його подільник в минулому теж п’ять років відсидів у в’язниці за розкрадання майна.

Учасники групи діяли за заздалегідь відпрацьованою схемою. Вчиняли крадіжки з приватних домоволодінь по селах області. У випадках, коли господарі були вдома, крадії представлялись представниками газової служби чи військомату. Під час «перевірки» газових лічильників чи документів у майбутніх призовників один із зловмисників відволікав увагу людей, а інший – викрадав кошти та цінні речі.

Крадії ретельно готувалися до злочинів, часто змінювали автомобілі, на яких пересувалися.

Підозрюваних затримали на заправці при в’їзді в м. Немирів після вчинення ними крадіжки з оселі пенсіонерки в одному з сіл Ямпільської територіальної громади. Крадії забрали в літньої жінки усі заощадження – понад 33 тисячі гривень.

Наразі затримані перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. За усіма фактами вчинення злочинів відкриті кримінальні провадження за ч.3 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Такі злочини караються ув’язненням терміном до шести років.

Відділ комунікації поліції Вінницької області