На Вінниччині поліцейські затримали ОЗУ, яке викрало з сільгосппідприємства гроші пайовиків

П’ятьох учасників злочинної групи працівники кримінальної поліції обласного главку та бійці спецпідрозділу КОРД затримали вночі 9 грудня поблизу автозаправки на Немирівському шосе при в’їзді у Вінницю. Зловмисники поверталися після вчиненого злочину на території фермерського господарства у селі Комарів Вінницького району. Члени угруповання раніше притягувались до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Їх підозрюють у вчиненні близько десятка аналогічних крадіжок на території області.

За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Івана Іщенка, учасників угруповання поліцейські затримали одразу після вчинення злочину в ході реалізації оперативної інформації. Вночі правопорушники зламали грати на вікнах адміністративного приміщення фермерського господарства та з сейфу викрали 220 тисяч гривень, призначених для виплат пайовикам. За наявною інформацією, затримані підозрюються у вчиненні близько десятка аналогічних крадіжок на території Вінницької області.

До злочинів зловмисники готувались ретельно, попередньо розподіливши між собою ролі. З автівки, на якій пересувалися підозрювані поліцейські вилучили знаряддя злочину – інструменти для злому сейфів, замків, металевих грат, балаклави, рації, відмички та інші речові докази їх протиправної діяльності. Також у них вилучені гроші, викрадені з підприємства.

Затримані – вінничани, раніше судимі за майнові злочини віком від 21 до 50 років. Вони затримані у процесуальному порядку за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка), за що їм загрожує до 6 років ув’язнення.

Зловмисники поміщені до ізолятора тимчасового тримання. Слідство готує матеріали для про оголошення їм про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Вінницької області