На Вінниччині поліція розпочала слідство щодо дій матері, яка прив’язала ланцюгом доньку

Повідомлення про злочин до Чечельницького відділення поліції надійшло 15 серпня. На лінію 102 зателефонувала 14-річна дівчина та розповіла, що мати вчиняє відносно неї насильство.

За словами начальника чечельницької поліції Романа Басалиги, негайно за адресою виїхали ювенальні поліцейські та слідчо-оперативна група.

Як з’ясувалося, 30-річна жінка після конфлікту з донькою, за допомогою ланцюга, ошийника та навісного замка прив’язала її в будинку. У такому стані дівчина провела дві годин. Після того, як жінка відв’язала доньку, остання звернулась в поліцію за допомогою.

Як пояснила поліцейським жінка, у такий спосіб вона намагалася «перевиховати» доньку, яка, нібито, постійно втікає з дому та відмовляється допомагати по господарству. Працівники ювенальної превенції та соціальні служби вивчатимуть ситуацію в родині.

Дії жінки кваліфікуються слідством за ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Вінницької області