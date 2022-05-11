На Вінниччині поліція розшукала водіїв, який смертельно травмували людей та втекли з місця події

10 травня працівники Гайсинського районного управління поліції встановили та затримали водія автомобіля, причетного до автопригоди, внаслідок якої загинув 51-річний місцевий житель.

Нагадаємо, що дорожньо-транспортна пригода сталась 9 травня в м. Гайсин на вулиці Заводській близько 23 години.

Водій транспортного засобу скоїв наїзд на велосипедиста та залишив місце пригоди. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

Проведеними розшуковими заходами оперативники протягом доби розшукали та затримали чоловіка, причетного до дорожньо-транспортної пригоди. Ним виявився 36-річний гайсинчанин.

Автомобіль правопорушника поміщений на арештмайданчик.

За цим фактом слідством розслідується кримінальне провадження, відкрите за ч. 1 ст. 135 (залишення в небезпеці) та ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого).

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

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Поліцейські розшукали водія вантажівки, який смертельно травмував 72-річну жінку та залишив місце події.

Дорожньо-транспортна пригода, в якій загинула 72-річна жінка, сталась 11 травня в м. Липовець. Водій вантажівки допустив наїзд на жінку та зник з місця події. Правопорушнику, якого поліцейські розшукали відразу після злочину, загрожує до 8 років позбавлення волі.

За словами начальника Відділення поліція № 4 Вінницького районного управління поліції Павла Дармограя, близько 9-ї години ранку до поліції надійшло повідомлення, що на в’їзді в місто на дорозі виявили тіло жінки з тілесними ушкодженнями характерними для ДТП.

Поліцейські відразу виїхали на місце події та менш ніж за годину встановили автомобіль та водія, причетного до злочину. Вантажний автомобіль «ДАФ» наздогнали на виїзді з Липовецької територіальної громади. З 51-річним водієм слідчі наразі проводять необхідні процесуальні дії.

Слідчим управлінням відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Остаточна правова кваліфікація діям чоловіка буде надана після проведення віх необхідних процесуальних дій.