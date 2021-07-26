На Вінниччині посадовців санаторію викрили у привласненні майже ₴5 млн. державних коштів

Слідчі-детективи за оперативного супроводження працівників відділу захисту інтересів суспільства і держави ГУНП у Вінницькій області викрили протиправну діяльність посадовців одного із санаторно-лікувальних закладів, які завдали збитків державному підприємству. 23 липня одній із них оголошено про підозру. Причетність до злочину інших посадових осіб документується в ході досудового розслідування. Процесуальне керівництво здійснює прокуратура області.

За словами заступника начальника обласного главку поліції Олександра Солдатова, слідством встановлено, що протягом декількох років кошти, які відпочивальники платили за амбулаторне лікування та доплати за продовження терміну путівок, були не оприбутковані, а подані ними заяви та прибуткові касові ордери знищені.

Згідно з актом ревізії сума привласнених у такий спосіб коштів склала 4 млн 800 тисяч гривень.

З метою приховування злочинних дій та уникнення кримінальної відповідальності, зокрема, колишній старший касир санаторію складала та підписувала акти про результати інвентаризації наявних коштів, що зберігалися у касі санаторію, куди були внесені завідомо неправдиві відомості.

Наразі зловмисниці оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає максимальне покарання — до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна..

В ході слідства буде дана правова оцінка діям інших посадових осіб, причетних до злочинної схеми.

Відділ комунікації поліції у Вінницькій області