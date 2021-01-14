На Вінниччині повідомлено про підозру керівнику товариства, який облаштував на території підприємства нелегальне сміттєзвалище

Перебуваючи на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю, 63-річний житель Жмеринського району погодився прийняти побутові відходи з Львівської області, не маючи дозволів на такий вид діяльності. Площа забрудненої земельної ділянки становить близько 800 квадратних метрів, а орієнтовна вага відходів — 180 тонн.

12 січня слідчі Слідчого управління поліції Вінниччини за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури повідомили вказаній особі про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 239 (Забруднення або псування земель) Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування слідчими встановлено, що у серпні 2020 року директор підприємства на земельній ділянці, яка не призначена для здійснення операції у сфері поводження з відходами, облаштував сміттєзвалище. Незаконне складування побутових відходів на ділянці загальною площею майже 800 квадратних метрів, розташованій на території села Демидівка Жмеринського району, призвело до забруднення землі небезпечними речовинами.

Протиправні дії підозрюваного створили небезпеку для довкілля, а державі було завдано збитків на суму понад 35 тисяч гривень.

Правопорушнику загрожує покарання — штраф від однієї до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Вінницької області