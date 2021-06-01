На Вінниччині правоохоронців підозрюють у причетності до незаконного ув’язнення людини

Слідчі Територіального управління ДБР у Хмельницькому спільно зі співробітниками ДВБ Нацполіції підозрюють у причетності до незаконного ув’язнення людини вінницького поліцейського та посадовців виправної колонії.

Встановлено, що один з працівників поліції незаконно затримав громадянина, який відбув покарання у виправній колонії та був звільнений після завершення строку ув’язнення. Поліцейський знову направив його до колонії та направив туди матеріали судового рішення, за яким громадянин вже відбув покарання раніше.

Керівництво установи виконання покарань не лише безпідставно ув’язнило людину, а й звернулося до комісії Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Мін’юсту, яка своїм рішенням визначила чоловікові місце відбування покарання.

Згодом, після роз’яснення судом відповідного вироку, чоловіка було звільнено.

Під час обшуків у відділі поліції, ДУ «Вінницька установа виконання покарань №1» та Центрально-Західному міжрегіональному управлінні з питань виконання кримінальних покарань Мін’юсту правоохоронці вилучили службову документацію та інші матеріали, що будуть додані до доказової бази.

Попередня кваліфікація правопорушення – ч. 2 ст. 146-1 Кримінального кодексу України. Зловмисникам інкримінується: затримання або позбавлення волі людини, вчинене представником держави, з подальшою відмовою визнати факт такого арешту, а також невжиття керівником, якому стало відомо про вчинення зазначених дій його підлеглими, заходів для їх припинення та неповідомлення компетентних органів про злочин.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 7 років.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Вінницька обласна прокуратура, оперативний супровід – ДБР.

ДБР