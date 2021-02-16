На Вінниччині судитимуть злочинне угруповання шахраїв, які привласнили понад 2 млн. гривень громадян

Правоохоронці завершили розслідування кримінального провадження відносно членів злочинного угруповання, яке складалось з трьох жінок та двох чоловіків. Зловмисники під приводом працевлаштування за кордоном заволодівали грошима громадян. Слідчими доведено причетність групи до 101 факту злочинної діяльності.

Слідством встановлено, що підозрювані розповсюджували оголошення з пропозиціями легального працевлаштування за кордоном, зокрема, на території країн Близького Сходу та Європейського Союзу. Шахраї обіцяли допомогу при оформленні всіх необхідних документів для виїзду за межі країни, а також здійснювали збут підроблених ID-карт країн Європейського Союзу.

Загалом від дій зловмисників постраждали 69 людей, жителів різних регіонів України. Кожен потерпілий віддав шахраям від 700 євро. Загальна сума, якими заволоділи зловмисники, становить понад 2 млн гривень.

Дії злочинної групи кваліфікували за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 358 ККУ (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів). За вчинення таких злочинів їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Вінницької області