На Вінниччині у зіткненні авто з мотоблоком загинув 13-річний підліток (фото)

17 січня поблизу смт Чернівці Могилів-Подільського району водій автомобіля Renault Megan допустив зіткнення з мотоблоком. У результаті аварії водій мотоблоку госпіталізований, а його неповнолітній син загинув на місці події. Поліція розслідує обставини та причини автопригоди.

Аварія сталася близько 18.00 години.

За попередньою інформацією слідства, 24 — річний водій автомобіля Renault Magan, житель смт Чернівці, допустив зіткнення з мотоблоком, який рухався в попутному напрямку.

У результаті автопригоди 52-річний водій мотоблоку госпіталізований у місцеву лікарню, а його 13-річний син від отриманих травм, загинув на місці події.

Автомобіль поміщений на арештмайданчик.

Попередньо, водії обох транспортних засобів тверезі. У них взято зразки крові для проведення аналізу на стан сп’яніння.

Слідство розпочало кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). За таке правопорушення передбачено покарання — до 8 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області