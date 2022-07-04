На Вінниччині викрили ОЗГ, яка налагодила схему розкрадання деревини особливо цінних порід

2 липня слідчі слідчого управління ГУНП у Вінницькій області спільно з працівниками Управління стратегічних розслідувань за силової підтримки бійців КОРДу провели на території Вінницької області ряд обшуків, в ході яких задокументували злочинну діяльність групи з числа посадових осіб лісового господарства Вінницької області, суб’єкта господарської діяльності та фізичної особи-підприємця.

Процесуальне керівництво в кримінальному провадженні здійснює прокуратура Вінницької області.

За словами начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Євгена Кронівця, до складу групи входило троє осіб, які вчиняли розкрадання деревини особливо цінних порід. Слідством задокументовані факти незаконної вирубки лісу на території Вінниччини. Високоякісну лісопродукцію за підробленими документами із заниженим класом деревини збували на місцеве лісопильне підприємство, власник якого в подальшому реалізовував її на деревообробні заводи на території України.

Встановлено, що члени групи впродовж тривалого часу збували незаконно заготовлену деревину. Отримані злочинним шляхом кошти розподілялись між усіма учасниками злочинної схеми.

Слідчими проведено 6 санкціонованих обшуків за місцем роботи, проживання та транспортних засобів фігурантів. Вилучено лісопродукцію, документацію, чорнові записи та автомобіль.

Сума завданих збитків встановлюється.

Дії правопорушників кваліфіковані за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 4 ст. 246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України.

Розслідування триває. За вчинення таких злочинів фігурантам провадження загрожує до восьми років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Вінницької області