На Вінниччині викрито чергову злочинну групу, яка налагодила схему продажу фіктивних COVID-сертифікатів

Слідчі Вінницького районного управління поліції спільно з поліцейськими відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області та кримінальної поліції задокументували злочинну діяльність групи лікарів та представники туристичних агенцій, які торгували підробленими сертифікатами про вакцинацію з внесенням інформації до електронної системи охорони здоров’я. Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем роботи та проживання фігурантів кримінального провадження слідчі вилучені речові докази їхньої злочинної діяльності.

За попередньою інформацією, до групи входили медичні працівники двох лікарень області, працівники вінницьких турфірм та посередники. Протягом кількох місяців поліцейські документували їхню злочинну діяльність та здійснювали контрольовані закупівлі сертифікатів про вакцинацію.

За наявною інформацією, посередники підшукували охочих без фактичного введення вакцини отримати Covid-сертифікати, які б відображалися у додатку «Дія». Оголошення про надання таких послуг зловмисники розміщували у закритих групах в месенджерах. Вартість такого сертифікату становила 250 євро.

24 листопада під час проведення обшуків за місцем роботи та проживання підозрюваних у налагодженні цієї злочинної схеми вилучено комп’ютерну техніку, банківські картки, мобільні телефони та інші речові докази злочинної діяльності.

Наразі за процесуального керівництва прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч.3 ст. 362 КК України (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї). За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Коментують начальник Вінницького районного управління поліції Віталій Курчик, начальник Відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області Подільського управління кіберполіції Олександр Уляненков.

Відділ комунікації поліції Вінницької області