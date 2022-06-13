На Вінниччині взяли під варту посадовця військкомату, який «рятував» від армії за $1500

Підозрюваному призначили заставу в розмірі понад мільйон гривень.

На Вінниччині викрили і затримали хабарі посадовця військкомату, який за «непризов» отримав від українця $1400 та 3550 грн.

Про це повідомили в прес-службі Cпеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

Затриманий — начальник відділення забезпечення Вінницького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Підозрюваного затримали 10 червня, а сьогодні слідчий суддя Вінницького міського суду погодився з позицією процесуального керівника і задовольнив клопотання про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також визначили заставу в розмірі 807 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Це трішки більше мільйона гривень.

Крім цього, зловмисника відсторонили від займаної посади. // LB.ua