На Вінниччині взято під варту раніше судимого чоловіка, який ошукав жінку на суму понад ₴1 млн.

За процесуального керівництва прокурорів Жмеринської окружної прокуратури у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчим слідчого відділення відділення поліції № 2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області затримано раніше судимого за майнові злочини чоловіка, який ошукав 76-річну жінку на понад 1 млн грн.

За даними слідства 35-річний чоловік з метою особистого збагачення розробив план заволодіння чужим майном шляхом обману під приводом передачі грошових коштів за непритягнення особи до кримінальної відповідальності. Підозрюваний зателефонував до потерпілої, сказав, що він її син та що скоїв смертельну ДТП. Зловмисник попросив пенсіонерку про грошову допомогу аби уникнути кримінальної відповідальності за злочин.

На виконання такої домовленості потерпіла винесла із власного домоволодіння грошові кошти у сумі 33 000 доларів США та 500 євро, що за курсом Національного банку України становить 1 млн 195 тис. 200 грн, які занесла та залишила в обумовленому місці.

Повернувшись додому потерпіла зателефонувала сину та зрозуміла, що її ошукали.

Наразі затриманому вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах), та слідчим суддею до нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За вчинення зазначеного злочину санкцією ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України передбачено покарання у виді позбавлення волі від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадуємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури