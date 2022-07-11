На Вінниччині за ініціативи СБУ арештовано активи російської компанії на понад ₴2 млрд.

Ця фірма спеціалізується на виготовленні побутової хімії і від початку повномасштабного вторгнення рф намагалася вивести свої активи в інтересах російських власників. А саме – олігарха, який володіє косметичною корпорацією в рф та є членом політичної партії «єдиная росія».

Топменеджмент підприємства намагався приховати від націоналізації готову продукцію й сировину, вивізши її на територію Одеської області.

Для цього керівництво фірми організувало транспортування товару вантажівками, на яких було нанесено символіку гуманітарної організації Червоний Хрест без наявних на те відповідних документів.

За ініціативи СБУ цю протиправну схему з виведення активів було заблоковано.