На Вінниччині за ініціативи СБУ арештовано активи російської компанії на понад ₴2 млрд.

Ця фірма спеціалізується на виготовленні побутової хімії і від початку повномасштабного вторгнення рф намагалася вивести свої активи в інтересах російських власників. А саме – олігарха, який володіє косметичною корпорацією в рф та є членом політичної партії «єдиная росія».
Топменеджмент підприємства намагався приховати від націоналізації готову продукцію й сировину, вивізши її на територію Одеської області.
Для цього керівництво фірми організувало транспортування товару вантажівками, на яких було нанесено символіку гуманітарної організації Червоний Хрест без наявних на те відповідних документів.
За ініціативи СБУ цю протиправну схему з виведення активів було заблоковано.
Наразі за рішенням суду на косметичний бізнес російського олігарха в Україні накладено арешт. Це стосується, зокрема:
Досудове розслідування за цим фактом триває за кількома статтями Кримінального кодексу України:
У результаті проведення санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях та за місцями проживання фігурантів:
Усі виявлені активи підприємства буде передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).
Заходи з викриття проводили співробітники СБУ спільно з Національною поліцією під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора.