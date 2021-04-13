На Вінниччині засудили жінку, яка привласнила понад ₴100 тисяч бюджетних коштів

Прокурором Гайсинської окружної прокуратури в суді доведено винуватість жительки Гайсинського району, яка вчинила шахрайство. Жінка шляхом обману привласнила собі понад 100 тисяч гривень бюджетних коштів.

Про це повідомили у пресслужбі Вінницької обласної прокуратури.

37-річна жінка протягом 2017 – 2020 років подавала працівникам управління соціальної та молодіжної політики місцевої РДА неправдиву інформацію. У декларації про доходи та майновий стан осіб вона приховала відомості про свої статки, що стало підставою для незаконного отримання підсудною державних коштів в розмірі 108,7 тисяч гривень.

За результатами розгляду обвинувального акта та наданих прокурором доказів Бершадським районним судом ухвалено обвинувальний вирок, яким шахрайку засуджено до покарання у виді одного року шести місяців позбавлення волі та звільнено на від відбування призначеного покарання з іспитовим строком на один рік. // vinnitsa.info