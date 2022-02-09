На Вінниччині засуджений організував шахрайську схему привласнення коштів громадян

Представляючись працівником служби безпеки банку, зловмисник отримував конфіденційну інформацію щодо рахунків потерпілих і списував з них наявні грошові кошти. У такий спосіб він привласнив десятки тисяч гривень довірливих громадян. Серед постраждалих – мешканці різних регіонів України. 8 лютого під час проведення слідчих дій поліція вилучила у підозрюваного речові докази та гроші, отримані злочинним шляхом.

Задокументували злочинну діяльність 30-річного зловмисника оперативники Управління карного розшуку спільно з працівниками кримінальної поліції та слідчими Відділення поліції №1 Тульчинського РВП.

За словами начальника Відділення поліції №1 Тульчинського районного відділу поліції Олега Бурдейного, шахрайську схему зловмисник організував, перебуваючи у Крижопільському виправному центрі, у якому відбуває покарання за вчинення шахрайства.

Підозрюваний телефонував потерпілим під виглядом працівника банку та отримував необхідну для здійснення транзакцій інформацію.

У телефонних розмовах чоловік дізнавався реквізити карток, зокрема номер та код авторизації. Ці дані він використовував для несанкціонованого доступу до онлайн-банкінгу громадян.

Надалі гроші потерпілих переводив на свій мобільний номер чи електронний гаманець, за допомогою програми, встановленої на його мобільному телефоні. Після чого гроші перераховував на банківські картки.

Поліцейські провели обшук за місцем відбування покарання зловмисника та вилучили телефони, гроші, банківські картки, ноутбук, sim-картки, мобільні термінали та інші речові докази його причетності до злочинної діяльності.

Слідство розпочало кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки). За такий злочин передбачено покарання до 8 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Вінницької області