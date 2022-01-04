На Вінниччині затримали чоловіка, який вночі зі зброєю увірвався в будинок сусідів

Вночі, 4 січня, у Гайсинському районі житель села Каташин з рушницею увірвався в будинок сусідів, де знаходились четверо дітей, та здійснив кілька пострілів. Для встановлення місцеперебування озброєного правопорушника та його затримання були введені в дію поліцейські операції «Грім» та «Сирена». Із залученням бійців спецпідрозділу КОРД підозрюваного затримали у цьому ж селі. Ніхто з людей не постраждав.

До поліції надійшло повідомлення від 31-річної жительки села Каташин про те, що близько п’ятої години ранку до її будинку через незачинені двері увірвався сусід з рушницею, кілька разів хаотично вистрілив та втік. У цей час в будинку знаходились п’ятеро племінників заявниці, четверо з яких – неповнолітні. Ніхто з них не постраждав.

За словами начальника Відділу поліції №1 Гайсинського районного управління поліції Вадима Революка, на пошуки правопорушника задіяли весь особовий склад місцевої поліції, ввели в дію поліцейські операції «Грім» та «Сирена». Встановивши, що озброєний чоловік знаходиться в цьому ж селі у нежитловому будинку, для його затримання залучили бійців спецпідрозділу КОРД. На вимогу поліцейських правопорушник вийшов з будинку та здався.

Затриманий перебував у стані сильного сп’яніння. В подальшому свої дії пояснив давньою неприязню до родини.

Мисливська рушниця вилучена.

47-річний підозрюваний затриманий у процесуальному порядку і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Наразі слідство готує матеріали для оголошення йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області