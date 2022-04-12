На Вінниччині затримали мешканця Чернігова, який перевозив зброю та майже 300 г наркотичних речовин

37-річний водій зберігав у своєму автомобілі Volkswagen предмети схожі на бойову і ручну димову гранати та пакети з амфетаміном. Поліцією розпочаті кримінальні провадження.

12 квітня у Ямполі працівники поліції зупинили автомобіль, водій якого порушив обмеження комендантської години.

За словами начальника Відділення поліції № 1 Могилів-Подільського районного відділу поліції Олександра Тимчука, під час огляду автівки та особистих речей водія поліцейські виявили у рюкзаку останнього зброю та заборонені у вільному обігу речовини.

На місці події вибухотехніки та слідчо-оперативна група поліції вилучили бойову гранату Ф-1, ручну димову гранату та пакети з амфетаміном.

Походження зброї й психотропів та мету їх зберігання встановлюють слідчі.

Вилучене направлено на експертизу.

Чоловік затриманий в процесуальному порядку.

За цими фактами слідством відкриті провадження за ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

За такі правопорушення передбачено покарання до 7 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області