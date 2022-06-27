На Вінниччині затримали нетверезу зловмисницю, яка ножем вдарила чоловіка у груди

26 червня працівники Відділення поліції № 2 Гайсинського районного управління поліції затримали 35–річну жительку Тростянецької територіальної громади, яка під час розпиття спиртних напоїв та раптово виниклого конфлікту ножем нанесла тілесні ушкодження своєму 36-річному чоловікові.

За словами начальника Відділення поліції № 2 Гайсинського районного управління поліції Віталія Деркача, повідомлення про злочин надійшло до поліції від лікарів.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції. З’ясувалось, що правопорушниця у власному помешканні разом з чоловіком розпивали спиртні напої. Під час застілля між ними виник словесний конфлікт, в ході якого підозрювана ножем вдарила чоловіка в ділянку грудної клітини.

Лікарів на місце події викликала сама ж правопорушниця. Потерпілого госпіталізовано до медичного закладу.

Жінка затримана у процесуальному порядку та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження). За такий злочин передбачено покарання до 8 років позбавлення волі.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманій про підозру та обрання їй запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Вінницької області