На Вінниччині затримали підозрюваного у вбивстві жінки та пораненні ще двох людей на Житомирщині

Подія сталась пізно увечері 5 червня у с. Сінгурах Житомирського району. Поліцейські з’ясували, що до вчинення тяжких злочинів причетний місцевий житель. У результаті комплексних заходів підозрюваного чоловіка правоохоронці затримали у Вінницькій області.

Близько 23 години до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що в одному з будинків с. Сінгурів констатовано смерть 67-річної господарки. Також в оселі знаходились поранені 38-річна донька загиблої та 45-річний чоловік.

На місці події працювали слідчо-оперативні групи ГУНП та відділення поліції №1 Житомирського райуправління. При огляді на тілі загиблої жінки експерти виявили поранення гострим предметом у грудну клітину, від якого, за висновком фахівців, і настала смерть.

Двох людей з колото-різаними ранами медики госпіталізували до лікарні.

Особу підозрюваного оперативники встановили швидко. Це 55-річний односелець потерпілих. Однак ні за місцем проживання, ні у людей з найближчого кола спілкування його не було. Про чоловіка відомо, що раніше він уже потрапляв у поле зору поліцейських та навіть був засуджений у 2019 до умовного терміну виконання покарання за незаконне зберігання боєприпасів. Навесні 2021 з його оселі поліцейські знову вилучили саморобну гранату. Нині, після необхідних процесуальних дій, вирішується питання про оголошення йому за цим фактом підозри.

– Враховуючи, що чоловік може бути озброєний чи мати при собі небезпечні речі, за моїм наказом на території трьох найближчих до місця події територіальних громад було оголошено проведення комплексу відповідних заходів із залученням спецпризначенців роти особливого призначення та КОРДу ГУНП. Водночас на розшук небезпечного підозрюваного були зорієнтовані колеги з інших областей, зокрема Київщини та Вінниччини, — прокоментував начальник Головного управління Нацполіції в Житомирській області Юрій Олійник.

6 червня працівники управління карного розшуку обласного главку Вінниччини за орієнтуванням житомирських колег затримали підозрюваного на залізничному вокзалі у м. Могилеві – Подільському. Наразі його передали житомирським поліцейським.

Правоохоронці проводять досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) та ст. 15 (Замах на кримінальне правопорушення), ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, у рамках якого з’ясовують обставини та причини, що призвели до події. Затриманий нині під вартою у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України.

За чинним законодавством чоловікові загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Відділи комунікації поліції Житомирської та Вінницької областей