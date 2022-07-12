На Вінниччині затримали пособника ворога, який отримував від куратора $1000 

Під час проведення оперативно-профілактичних заходів працівники Управління карного розшуку обласного главку та відділення поліції №1 Могилів-Подільського районного відділу поліції викрили чоловіка, який працював на спецслужби так званої днр та росії.

При перевірці оперативної інформації поліцейські встановили, що 34-річний громадянин уродженець Донеччини підписаний на телеграм-канали, які підтримують збройну агресію росії щодо України. Під час огляду його ноутбука виявлено інформацію, що свідчить про можливу причетність до підривної діяльності та співпраці зі спеціальними службами днр та росії.

«При спілкуванні чоловік повідомив, що у 2017 році його завербував співробітник мгб так званої днр. Саме від нього фігурант отримував завдання щодо збору інформації про військовослужбовців ЗСУ, місця їх дислокації та озброєння, яку надалі передавав через мережу інтернет за винагороду у сумі 1000 доларів США», — повідомив начальник поліції Вінниччини Іван Іщенко.

Чоловіка передали співробітникам СБУ у Вінницькій області для встановлення всіх обставин і фактів співпраці з ворогом.

Відділ комунікації поліції Вінницької області