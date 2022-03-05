На Вінниччині затримали проросійського агітатора з числа колишніх радянських офіцерів

У Вінницькій області співробітники Служби безпеки України та Національної поліції виявили місцевого мешканця, який здійснював проросійську пропаганду.

Так, у помешканні жителя міста Жмеринка були виявлені докази підтримки ним збройної агресії РФ проти України та закликів до розв’язування війни.

За місцем проживання підозрюваного виявлено пропагандистську атрибутику, георгіївські стрічки, агітаційні матеріали із символікою СРСР та зображенням президента РФ, зброю та оптичний прилад.

Триває ретельна перевірка на предмет його причетності до діяльності на шкоду державній безпеці України.

Варто зауважити, що Спілка радянських офіцерів, до якої належить цей військовий пенсіонер, має свої осередки по всій території нашої країни. У всіх містах та селищах, де за радянських часів дислокувалися військові гарнізони, можуть перебувати приховані вороги, котрі здатні діяти на користь загарбників. Тож усім мешканцям військових містечок варто бути пильними, придивлятися до свого оточення та в жодному разі не обговорювати в присутності подібних осіб нічого, що може стосуватися питань державної безпеки. Йдеться про частини та підрозділи сил оборони України, їхній особовий склад та озброєння, місця дислокації, успіхи в бойових діях тощо. Українці, будьмо пильними!

Олексій Тригуб

Кореспондент АрміяInform